Итальянские медики выяснили о начале пандемии коронавируса в Европе кое-что неожиданное

Главное: Итальянские медики считают, что коронавирус попал в Европу не в январе-феврале 2020 года, а двумя месяцами ранее. Они обнаружили его следы в канализации Милана и Турина.

Детали: Специалисты из Национального института здравоохранения Италии сделали сенсационное заявление. Медики говорят, что коронавирус попал в Европу не в январе-феврале этого года, как считалось ранее, а двумя месяцами ранее.

Как цитирует их издание NewAtlas, в отчете говорится, что «частицы РНК SARS-CoV-2 попали в канализацию Милана и Турина, как минимум за два месяца до того, как в Италии был подтвержден первый случай заражения».

Отмечается, что эксперты провели анализ сточных вод в канализациях итальянских городов: так, они взяли сорок образцов из канализации Милана и Турина между октябрем 2019 и февралем 2020.

Выяснилось, говорится в статье, что «следы SARS-CoV-2 появились в сточных водах за два месяца до первого официального случая заражения, зафиксированного в середине февраля».

Врачи говорят: «Зараженные люди, возможно, бессимптомно, были в Милане и Турине задолго до того, как эпидемия началась в Италии, и практически одновременно с появлением вируса в китайском Ухане, где первые случае заражения начали регистрироваться в середине декабря».

В тему 22 июня 2020 года сообщалось, что итальянские медики считают, что коронавирус настолько ослабел, что вскоре может исчезнуть сам по себе. Вакцина может даже не понадобиться.

19 июня 2020 года стало известно, что глава ВОЗ сделал шокирующее заявление о пандемии коронавируса.