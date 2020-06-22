На Житомирщине бывший зэк устроил массовую резню: один погибший и восемь раненых

Главное: В Иршанске Житомирской области ранее судимый мужчина устроил кровавую резню. Ножевые ранения получили сразу девять человек, один из которых скончался.

Детали: В ночь с 20 на 21 июня в одном из кафе города Иршанска Житомирской области произошел конфликт, в результате которого один человек погиб, а еще восемь пострадали.

Как передает «Рупор Житомира», главным действующим лицом инцидента стал ранее судимый местный житель, который затеял перепалку с одним из посетителей заведения.

Выйдя на улицу «поговорить», злоумышленник выхватил нож и набросился с ним на своего оппонента, после чего порезал еще восьмерых мужчин, которые пытались его остановить.

Сообщается, что всех пострадавших доставили в больницу. К сожалению, один из них скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Теперь его разыскивает полиция.

В тему: 31 января 2019 года мы писали, что в Харькове бывший зэк устроил массовую резню.

А 5 марта 2020 года сообщалось, что на киевской окраине бывший зэк всадил нож в посетителя кафе.