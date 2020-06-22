Кириллин день 22 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

22 июня — 174-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 9 июня юлианского календаря.
Продолжительность светового дня 22 июня составит 16 часов и 26 минут.
22 июня будет новолуние. Процент освещенности Луны — 0.3%.
Народные приметы, традиции и праздники 22 июня
22 июня Православная церковь чествует преподобного Кирилла Белоезерского, жившего в 14-15 веках. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет. Наступал самый длинный день в году.
В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.
22 июня начинала поспевать земляника.
С Кирилла также начинало идти на убыль комариное племя.
По 22 июня солнцу судили о предстоящей погоде: если оно светит днем как бы сквозь оболочку — надо вскоре ожидать дождя.
Погода, магнитные бури в Украине на 22 июня
22 июня в Украине будет жарко, местами облачно, возможны дожди с грозами.
22 июня в Киеве температура — +20° — +27°.
22 июня на Западе Украины +23° — +26°.
22 июня на Востоке Украины +25° — +29°.
22 июня на Юге Украины +26° — +27°.
22 июня влажность атмосферного воздуха — 78%.
Магнитосфера 22 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.
22 июня у чувствительных людей возможны обострения:
— заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),
— заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).