Кириллин день 22 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

22 июня — 174-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 9 июня юлианского календаря.

Продолжительность светового дня 22 июня составит 16 часов и 26 минут.

22 июня будет новолуние. Процент освещенности Луны — 0.3%.

Народные приметы, традиции и праздники 22 июня

22 июня Православная церковь чествует преподобного Кирилла Белоезерского, жившего в 14-15 веках. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет. Наступал самый длинный день в году.

В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

22 июня начинала поспевать земляника.

С Кирилла также начинало идти на убыль комариное племя.

По 22 июня солнцу судили о предстоящей погоде: если оно светит днем как бы сквозь оболочку — надо вскоре ожидать дождя.

Погода, магнитные бури в Украине на 22 июня

22 июня в Украине будет жарко, местами облачно, возможны дожди с грозами.

22 июня в Киеве температура — +20° — +27°.

22 июня на Западе Украины +23° — +26°.

22 июня на Востоке Украины +25° — +29°.

22 июня на Юге Украины +26° — +27°.

22 июня влажность атмосферного воздуха — 78%.

Магнитосфера 22 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.

22 июня у чувствительных людей возможны обострения:

— заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),

— заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).