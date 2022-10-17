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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Автор: президент Украины
17.10.22 11:04
49
Владимир Зеленский

Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину.

Источник: Zelenskiy/Official

Тэги: Киев, общество, Россия, война, Владимир Зеленский, новости Украины, дрон-камикадзе

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