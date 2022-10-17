Владимир Зеленский

Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину.
Источник: Zelenskiy/Official
Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину.
Источник: Zelenskiy/Official
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