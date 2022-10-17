Владимир Зеленский

Обнародованы фото массового расстрела военных на полигоне в Белгородской области

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 320

Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе

Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву

Военные рассказали, сколько дронов-камикадзе уничтожили

На ЗАЭС произошло крупное ЧП

Атака дронов-камикадзе на Киев привела к смерти человека

17.10.22 10:58

Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву

17.10.22 10:46

Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе

17.10.22 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 320

17.10.22 08:58

Дроны-камикадзе продолжают атаковать Киев

17.10.22 08:37

Киев атаковали дроны-камикадзе

14.10.22 16:36

Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время

14.10.22 14:14

Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП

14.10.22 12:57

Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю

14.10.22 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 64,3 тысячи солдат

13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский