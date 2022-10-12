Йенс Столтенберг

Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны.
Источник: The Washington Post
Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны.
Источник: The Washington Post
Предстоятель УПЦ на примере преподобных Печерских рассказал, почему нужно уметь смиряться
Львову вернули свет и воду
В Запорожье духовенство УПЦ совершило крестный ход с чудотворной иконой Богородицы с молитвой о мире
На Харьковщине задержали охотников за HIMARS
В Украине бумажные деньги будут заменять монетами
ЗАЭС снова обесточена
С начала войны Украина получила 19,4 миллиарда долларов финансовой помощи
Военный отдел УПЦ передал ВСУ помощь на 500 тыс грн
Архиепископ УПЦ рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова
США не будут обсуждать с РФ Украину за нашей спиной
ЗАЭС снова обесточена
Германия передала Украине первую батарею систем ПВО IRIS-T
ФСБ утверждает, что Крымский мост взорвало ГУР Украины
В Киеве слышны звуки стрельбы
В Киеве отменили веерные отключения электричества на 11 октября
Стало известно, сколько ракет сегодня сбила украинская ПВО
Во Львове и на Виннитчине снова прогремели взрывы
Путин опасается госпереворота, – The Sun
Генштаб ВСУ говорит, что Россия уже потеряла в войне более 63 тысяч солдат
Стало известно о жертвах ракетных ударов по Украине
Зимой украинцам придется сидеть без света по 6-8 часов
В Киеве слышны звуки стрельбы
В Новой Каховке исчезли российские военные, — Хлань
Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении и уволили. Он уже смылся из Украины
Бабье лето официально пришло в Киев
Трамп заявил, что над США смеется весь мир
Путин опасается госпереворота, – The Sun
Стало известно, в чем сложность деоккупации Луганщины
Госдолг Украины превысил $98 млрд
Нардепу Кузьмину вручили подозрение в госизмене
Банкопад в Украине реален?
Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка