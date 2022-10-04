Михаил Подоляк

На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся учения военные. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется.
Источник: УНИАН
На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся учения военные. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется.
Источник: УНИАН
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