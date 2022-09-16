Это (поставки оружия Украине) политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали.
Источник: Reuters
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