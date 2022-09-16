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Фразы > Франциск

Франциск

Автор: Папа Римский
16.09.22 09:27
38
Франциск

Это (поставки оружия Украине) политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали.

Источник: Reuters

Тэги: Украина, мир, оружие, Папа Римский, политика, война, Франциск

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