Дмитрий Марченко

Они (российские войска) уже морально очень потрепаны и хотят убегать.
Источник: РБК-Украина
Они (российские войска) уже морально очень потрепаны и хотят убегать.
Источник: РБК-Украина
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