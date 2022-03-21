Луис де Гиндос Хурадо

Вероятно, (в ЕС) будет повышенная инфляция в течение более длительного периода, чем ожидалось до войны (России в Украине).
Источник: Handelsblatt
Вероятно, (в ЕС) будет повышенная инфляция в течение более длительного периода, чем ожидалось до войны (России в Украине).
Источник: Handelsblatt
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