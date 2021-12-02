Денис Шмыгаль

Мы рассчитываем вакцинировать большинство взрослого населения до конца года. Это, несомненно, поможет сохранить много жизней.
Источник: сайт правительства
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