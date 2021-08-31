Евгений Комаровский

Контактным путем получает вирус (коронавирус) максимум 1% зараженных. Основной путь – аэрозольный.
Источник: Instagram
Митрополит Онуфрий рассказал о даре от Бога тем, кто не опускает руки в борьбе со своими страстями
Главные новости за 31 августа 2021 года
Пассажиры Daewoo — участники ДТП с Трухиным рассказали о событиях на Бориспольской трассе
В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари
Епископ УПЦ назвал причины деградации современной системы образования
В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных
В Евросоюзе отрапортовали о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения
Стало известно, что является главной причиной смертности от СOVID-19
В Харькове молния поразила троллейбус
Новым президентом Эстонии стал директор музея
Зеленские прибыли в Вашингтон и поселились в роскошном отеле с видом на Белый дом
Афганистан покинул последний американский военный
Коронавирус в Украине: заболели 1 356 людей, умер 51 человек
В Мексике создали защитную маску, убивающую коронавирус
Главные новости за 30 августа 2021 года
Минюст взял на работу женщину, приговоренную к высшей мере наказания
Байден перенес встречу с Зеленским на более поздний срок
Коронавирус в Украине: 749 заболевших и 18 погибших
В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса
Главные новости за 27 августа 2021 года
Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр
«Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»
Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери
Приколы Дня независимости: зеленка для Порошенко, плоская шутка Зеленского и Разумков против президента-самодура
Армянский президент поздравил Зеленского с Днем Независимости
«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций
В Краматорске мужчина умер после прививки от коронавируса
Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса
Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы
Одну из гор в Альпах укутывают флисовыми покрывалами: стала известна причина
Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
Деградация Украины. Кто виноват?
Гривну ждет новый виток обесценивания
Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ