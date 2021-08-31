Евгений Комаровский

31.08.21 19:00

Митрополит Онуфрий рассказал о даре от Бога тем, кто не опускает руки в борьбе со своими страстями

31.08.21 18:59

Главные новости за 31 августа 2021 года

31.08.21 18:15

Пассажиры Daewoo — участники ДТП с Трухиным рассказали о событиях на Бориспольской трассе

31.08.21 17:58

В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари

31.08.21 17:40

Епископ УПЦ назвал причины деградации современной системы образования

31.08.21 17:00

В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных

31.08.21 16:46

В Евросоюзе отрапортовали о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

31.08.21 16:24

Стало известно, что является главной причиной смертности от СOVID-19

31.08.21 16:03

В Харькове молния поразила троллейбус

31.08.21 15:39

Новым президентом Эстонии стал директор музея