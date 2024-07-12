Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе

Конкурс среди виртуальных моделей выиграла красавица из Марокко в хиджабе. Она стала первой в мире мисс ИИ.

Кенза Лейли обошла 1500 соперниц, она и её создатель получат $20 000. Жюри, состоявшее из людей и нейросетей, оценило её вклад в продвижение прав женщин и защиту окружающей среды.

Второе место заняла ИИ-модель из Франции Лалина с 118 тысячами подписчиков.

Третье — нейромодель из Португалии Оливия Си, которая «ведет» travel-блог.