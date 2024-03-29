В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин

Во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал указ о призыве. Об этом сообщает Telegram Мариупольского городского совета.

Согласно документу, который разместили местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.

При этом местные администрации должны помочь военным комиссариатам и «взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан».

«Можно предположить, что под так называемым призывом оккупанты начнут настоящую мобилизацию на захваченных территориях. Россияне хотят бросать украинских мужчин на фронт умирать за Путина», — отметили в горсовете.

Временно оккупированный Мариуполь был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года.

Напомним, оккупанты хотят мобилизовать подростков в Мариуполе.