Ирина Белоцерковец: украинка, пострадавшая во время боев, снялась для Playboy

Главное: Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время боёв в Киеве, снялась для Рlayboy.
Детали: Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время боёв в Киеве, появилась на обложке журнала Playboy.
Главное: Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время боёв в Киеве, снялась для Рlayboy.
Детали: Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время боёв в Киеве, появилась на обложке журнала Playboy.
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