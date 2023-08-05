Ирина Белоцерковец: украинка, пострадавшая во время боев, снялась для Playboy

Главное: Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время боёв в Киеве, снялась для Рlayboy.

Детали: Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время боёв в Киеве, появилась на обложке журнала Playboy.

На третий день после начала российского вторжения Ирина с тремя детьми ехала по украинской столице. В это время в Киев уже просочились российские диверсионные группы. Семья возвращалась домой, когда кто-то — предположительно, один из членов ДРГ — открыл огонь по их машине. Одна из пуль попала женщине в голову.

Украинку впоследствии перевели в берлинский госпиталь, где ей сделали четыре операции.

Ирине Белоцерковец удалось выжить — для фотосессии на обложку первого с начала войны журнала Playboy она приехала к солдатам в Запорожье.

«У меня уже нет красивого лица, но всё остальное тело прекрасно», — делится Ирина Белоцерковец.