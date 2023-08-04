В Коста-Рике крокодил съел футболиста

Главное: В Центральной Америке крокодил съел футболиста. Представитель любительского клуба неудачно сходил поплавать, не заметив опасную рептилию.

Детали: Футболист любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесус Лопес Ортис стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает издание The Sun.

Трагедия произошла в реке Каньяс в костариканской провинции Гуанакасте, когда игрок решил охладиться в воде в жаркий день. Спустившись в водоем, он стал жертвой нападения животного.

Рептилия схватила футболиста и потащила ко дну. Мужчина так и не смог всплыть на поверхность, в результате чего умер. Хищник не хотел отдавать тело Ортиса, а потому прибывшим по вызову полицейским пришлось убить крокодила.

Отметим, у костариканца осталось двое детей - трех и восьми лет.

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