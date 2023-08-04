Жозе Паулину Гомес: умер последний человек, который родился в XIX веке

Главное: Умер самый старый житель земли - бразилец Жозе Паулину Гомес. Ему было 127 лет.
Детали: Умер последний человек, который родился в XIX веке. Бразильцу Жозе Паулину Гомес было 127 лет, он не дожил до своего дня рождения неделю.
Главное: Умер самый старый житель земли - бразилец Жозе Паулину Гомес. Ему было 127 лет.
Детали: Умер последний человек, который родился в XIX веке. Бразильцу Жозе Паулину Гомес было 127 лет, он не дожил до своего дня рождения неделю.
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