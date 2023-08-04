Жозе Паулину Гомес: умер последний человек, который родился в XIX веке

Главное: Умер самый старый житель земли - бразилец Жозе Паулину Гомес. Ему было 127 лет.

Детали: Умер последний человек, который родился в XIX веке. Бразильцу Жозе Паулину Гомес было 127 лет, он не дожил до своего дня рождения неделю.

Жозе Паулину Гомес умер от множественного отказа внутренних органов.

У Жозе Паулину Гомес остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

«Он не любил ничего промышленного, только деревенское и натуральное. Выращивал цыплят и свиней, вся еда была только отсюда. А еще он всегда любил пригубить», - рассказала его внучка.

Жозе Паулину Гомес почти до конца жизни ездил на лощадях и поддерживал физическую активность.