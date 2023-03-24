ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки

Главное: ВСУ уничтожили 1020 оккупантов за сутки. Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины погибли более 169 тысяч российских солдат.
Детали: С 24 февраля 2022 года по 24 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 169 170 человек (+1020 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
— 3574 (+4) танка;
— 6921 (+23) боевая бронированная машина;
— 2616 (+8) артиллерийских систем;
— 511 (+0) реактивных систем залпового огня;
— 276 (+3) средств ПВО;
— 305 (+0) самолетов;
— 290 (+0) вертолетов;
— 2208 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 911 (+2) крылатых ракет;
— 18 (+0) кораблей/катеров;
— 5464 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн;
— 277 (+4) единиц специальной техники.
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