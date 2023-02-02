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Фото-Новости > Россия ракетой разрушила жилой дом в Краматорске. Есть погибшие и много раненых

Россия ракетой разрушила жилой дом в Краматорске. Есть погибшие и много раненых

Агата Кловская
02.02.23 09:04
144
Россия ракетой разрушила жилой дом в Краматорске. Есть погибшие и много раненых

Главное: Накануне вечером Россия нанесла ракетный удар по Краматорску, разрушив жилой дом. Погибли два человека и 21 пострадал.

Детали: Россия вечером в среду, 1 февраля, нанесла второй за день ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ракета попала в жилой дом, разрушив несколько подъездов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«По меньшей мере двое погибших и семеро раненых — таковы последствия Краматорского обстрела, зафиксированные на эту минуту», — написал Кириленко.

По его словам, россияне ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили.

Сегодня Кириленко сообщил, что по состоянию на утро 2 февраля в результате вражеского обстрела Краматорска два человека погибли и 21 пострадал.

Он уточнил, что восемь человек из числа пострадавших госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии и транспортированы в Днепропетровскую область.

По словам главы ОВА, предыдущая информация о троих жертвах не подтвердилась.

«Человек находился в бессознательном состоянии, его удалось реанимировать и направить в Днепр», — отметил глава ОВА.

Он добавил, что известно о двух людях, которые находятся под завалами, поисковая операция продолжается.

В тему: Момент попадания ракеты в многоэтажку в Днепре попал на видео.

Тэги: общество, Россия, Донбасс, обстрел, Краматорск, ракетный удар, война в Украине

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