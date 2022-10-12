Более 800 грузовиков застряли в очереди на Керченскую переправу

Главное: Грузы из РФ в Крым и обратно требуют перевозить через оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.

Детали: Во временно оккупированном Крыму у переправы через Керченский пролив образовалась очередь из более 800 грузовиков. Об этом сообщает Телеграмм-канал Крымский ветер.

«Ожидание парома в Керчи. Более 800 машин. Паром ходит один и редко», — сказано в сообщении.

Отмечается, что самопровозглашенные крымские власти временно запретили перемещение из-за паромной переправы таких грузов, как металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках.

Эти грузы из РФ в Крым и обратно требуют перевозить через вновь оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.

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