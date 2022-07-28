Apple хочет выпускать перчатку виртуальной реальности

Главное: Apple готовится показать перчатку виртуальной реальности. Уже есть патент.
Детали: Компания Apple собирается производить перчатку виртуальной реальности. Она будет дополнением к будущему VR-шлем.
Об этом сообщает издание Patently Apple, которое нашло в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) патент Apple на перчатку виртуальной реальности.
Ожидается, что устройство будет использоваться вместе со шлемом альтернативной реальности, который американская компания может представить в начале 2023-го года.
Информируется, что данный патент был выдан Apple в конце июля.
Создатели описывают перчатку как девайс, который позволит взаимодействовать с предметами и объектами в виртуальном пространстве.
В публикации говорится, что с VR-гарнитурой реально использовать несколько носимых устройств.
Сообщается, что громоздкие контроллеры можно будет заменить компактными гаджетами, а в качестве примера приводятся специальные кольца, которые будут анализировать положение рук пользователя в пространстве.
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