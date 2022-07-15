Часы Гитлера продали в США за гигантские деньги

Главное: Наручные часы Адольфа Гитлера продали на аукционе. За них отдали 4 миллиона долларов.

Детали: На аукционе в США продали наручные часы лидера нацистом Адольфа Гитлера. Аксессуар, который был изготовлен швейцарским производителем класса люкс LeCoultre, «сбыли» за 4 миллиона долларов, пишет издание Daily Mail.

Информируется: «Золотой корпус изделия украшен символикой Третьего рейха, гравировкой в виде инициалов политика и трех знаковых для него дат: рождения, назначения канцлером Германии и победы партии нацистов на выборах».

Отмечается, что часы подарили ему членами нацистской партии в 1933-го году, а 4 мая 1945-го, за несколько дней до его самоубийства, часы похитил французский солдат во время штурма резиденции в Баварских Альпах.

В тему: Папа Римский вел переговоры с Гитлером.