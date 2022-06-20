Соратник Зеленского Тищенко подарил бойцам... некачественные бронежилеты

Главное: Нардеп Тищенко подарил теробороне Киева некачественные бронежилеты, которые не защитят во время боевых действий.

Детали: Нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко обвиняют в том, что бронежилеты, которые он с супругой подарил теробороне Киева, некачественные. Бронежилеты, которые принес Тищенко защищают только от выстрела пистолета. Их иногда использует полиция и охрана, но на войне они неэффективны.Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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