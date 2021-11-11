На Черниговщине у водителя фуры прямо на ходу оторвался тромб

Главное: В Черниговской области у водителя грузовика с прицепом на ходу оторвался тромб. В неконтролируемом состоянии грузовик проехал еще несколько десятков метров и врезался в отбойник.

Детали: В Черниговской области водитель грузовика с прицепом умер за рулем, после чего авто врезалось в отбойник и проехало еще несколько десятков метров. Об этом пишет «Суспільне».

Как стало известно, происшествие случилось на автодороге возле поворота в город Городня. Там 51-летнему водителю грузовика MAN стало плохо за рулем — у гражданина оторвался тромб. После чего шофер потерял управление и врезался в отбойник, который разделял две полосы движения.

В неконтролируемом состоянии грузовик проехал еще несколько десятков метров. На место происшествия впоследствии прибыли правоохранители и медики, однако им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

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