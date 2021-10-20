Появились пикантные снимки дочери Билла Гейтса с африканцем

Главное: Дочь Билла Гейтса вышла замуж. Опубликованы фотографии церемонии.

Детали: 25-летняя дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер вышла замуж. Ее избранником стал 30-летний египтянин Найель Нассар.

Как пишет издание Vogue, церемония прошла в минувшие выходные в доме миллиардера в округе Вестчестер (штат Нью-Йорк), а ее бюджет составил два миллиона долларов.

Стоит отметить, что будущие супруги познакомились во время конных соревнований и начали встречаться в 2019 году. В прошлом году они обручились.

Африканский супруг девушки родился в Чикаго, но вырос в Кувейте.

Его родителями являются египетские бизнесмены Иман Харби и Фуад Нассар, которые основали компанию Diwan Interiors International.

Сам Найель Нассар занимается конкуром и защищал честь Египта на Олимпийских играх.

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