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Фото-Новости > Появились пикантные снимки дочери Билла Гейтса с африканцем

Появились пикантные снимки дочери Билла Гейтса с африканцем

Агата Кловская
20.10.21 19:49
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Появились пикантные снимки дочери Билла Гейтса с африканцем

Главное: Дочь Билла Гейтса вышла замуж. Опубликованы фотографии церемонии.

Детали: 25-летняя дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер вышла замуж. Ее избранником стал 30-летний египтянин Найель Нассар.

Как пишет издание Vogue, церемония прошла в минувшие выходные в доме миллиардера в округе Вестчестер (штат Нью-Йорк), а ее бюджет составил два миллиона долларов.

Стоит отметить, что будущие супруги познакомились во время конных соревнований и начали встречаться в 2019 году. В прошлом году они обручились.

Свадьба

Африканский супруг девушки родился в Чикаго, но вырос в Кувейте.

Свадьба

Его родителями являются египетские бизнесмены Иман Харби и Фуад Нассар, которые основали компанию Diwan Interiors International.

Свадьба

Сам Найель Нассар занимается конкуром и защищал честь Египта на Олимпийских играх.

Свадьба

В тему: Билл Гейтс появился на людях с обручальным кольцом на пальце.

Тэги: мир, Египет, свадьба, Билл Гейтс

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