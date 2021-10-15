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Фото-Новости > Австралийка обнаружила на пляже «дьявольский кошелек»

Австралийка обнаружила на пляже «дьявольский кошелек»

Александр Панько
15.10.21 11:16
561
Австралийка обнаружила на пляже «дьявольский кошелек»

Главное: Девушка обднаружила на пляже в Австралии тушу странного существа. Пользователи соцсетей допустили, что это так называемый «дьявольский кошелек».

Детали: На побережье курортного города Йеппун в восточной части австралийского штата Квинсленд вынесло загадочное коричневое существо. Как сообщает Lenta.ru, соответствующее фото, снятое очевидцами, опубликовано в группе Australian Native Animals в Facebook.

На снимке видно лежащее на берегу океана желеобразное существо коричневого цвета, чем-то напоминающее печень.

По мнению комментаторов, это может быть Crambione mastigophora, которую иначе называют томатной медузой. Эти существа не ядовиты для человека, но крайне дурно пахнут. Однако для томатной медузы найденное существо оказалось слишком темным.

Другой подписчик предположил, что девушка обнаружила «дьявольский кошелек», или оболочку яйцевой капсулы акулы. Многие акулы являются яйцеживородящими: они не откладывают яйца или икру, а вынашивают их внутри себя. Детеныши покидают яйцевую оболочку еще в теле матери и после этого рождаются.

Странное существо, обнаруженное на побережье курортного города Йеппун в Австралии

Странное существо, обнаруженное на побережье курортного города Йеппун в Австралии

Странное существо, обнаруженное на побережье курортного города Йеппун в Австралии

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

В декабре в таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

В самом конце года загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

В марте 2021 года в Уэльсе море выбросило на берег останки неизвестного морского животного длиной свыше 7 метров и весом в 4 тонны.

В середине того же года семья из Великобритании заметила на одном из мерсисайдских пляжей странное существо. Увидев его дети в страхе разбежались. Скорее всего это была маленькая морская свинья.

Тэги: Facebook, мир, акула, пляж, существо, Австралия, медуза, монстр

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