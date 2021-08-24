В Японии поставили уникальный «бесконтактный» общественный туалет

Главное: В Токио появился первый бесконтактный общественный туалет. Как объяснил дизайнер Казу Сато, с этой целью в «Hi Toilet» было интегрировано оборудование, способное распознавать и выполнять голосвые команды.

Детали: Японский дизайнер Казу Сато совместно с компанией Disruption Lab в рамках проекта Tokyo Toilet Project создал в одном из районов японской столицы необычный общественный туалет. Как сообщает Designboom, главной особенностью проекта под названием «Hi Toilet» является то, что им можно управлять с помощью голосовых команд.

В частности, посетитель может дать команду закрыть дверь, смыть воду в унитазе или открыть кран.

Согласно задумке, любые контакты посетителей с поверхностями должны быть сведены к минимуму. По словам Сато, на разработку концепции ушло около трех лет, так что сама идея появилась еще до появления коронавирусной болезни COVID-19, «но пандемия ускорила внедрение бесконтактных туалетов».

«Я надеюсь, что этот туалет внесет свой вклад в имидж Токио как чистого города», — заключил дизайнер.

Помещение туалета имеет сферическую форму и выкрашено в белый цвет. В темное время суток его основание подсвечивается теплым светом. Внутри установлена круглосуточная система вентиляции.

В тему: В середине 2020 года в Токио к Олимпийским играм, отмененным из-за эпидемии коронавируса, появились необычные общественные туалеты: прозрачные, «бумажные» и с «веселой крышей». Таким образом, их создатели хотели сломать неприятные стереотипы об этих общественных местах.

В сентябре того же года в столице китайской провинции Чжэцзян появился общественный туалет площадью около 1,5 тыс. квадратных метров, дизайн которого напоминает космический корабль.

В начале 2021 года в Токио открылся бетонный «парящий» общественный туалет. По задумке архитекторов, он должен олицетворять собой единство противоположностей.