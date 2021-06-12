Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме

Главное: С торжественной церемонии и матча между сборными Италии и Турции в Риме начался 16-й Чемпионат Европы по футболу, впервые перенесенный на год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Кроме того, в этот раз он впервые в истории пройдет в 11 странах Европы. Кроме того, в этом году впервые в истории турнира будет использована система VAR.

Детали: Вечером 11 июня в итальянском Риме на арене «Стадио Олимпико» торжественно открылся чемпионат Европы по футболу. Как сообщает Lenta.ru, в рамках мероприятия нидерландский диджей Мартин Гаррикс вместе с рок-музыкантами Боно и Эджем из ирландской группы U2 представили песню We Are The People.

В церемонии также приняли участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста и знаменитый оперный певец Андреа Бочелли. Зрители также увидели красочное пиротехническое шоу.

После этого начался матч между сборным Италии и Турции, закончившийся победой хозяев со счетом 3:0. На стадионе присутствовало около 16 тысяч болельщиков.

Фото церемонии открытия публикует УНИАН.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Украина начнет турнир матчем против Нидерландов в воскресенье, 13 июня.

Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Справка: Чемпионат Европы по футболу (сокращенно Евро) — главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит между чемпионатами мира. Первоначально турнир назывался Кубок европейских наций, а в 1968 году название сменили на чемпионат Европы по футболу, и турнир получил официальный статус.

В 2020 году проведение Евро впервые было перенесено на год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Помимо этого, нынешний турнир впервые в истории проходит сразу в 11 странах Европы. Изначально турнир должен были пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Однако впоследствии из-за непростой эпидемиологической ситуации Исполком УЕФА принял решение перенести игры из Дублина в Санкт-Петербург и Лондон, и из Бильбао — в Севилью. При этом подобная акция проведения турнира в различных крупных городах Европы носит разовый характер и в 2024 году следующий чемпионат Европы состоится в обычном формате.

Кроме того, впервые в истории турнира используется система видеопомощи арбитрам.

В тему: 17 марта 2020 года УЕФА принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу на один год в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним: По прогнозу суперкомпьютера, в финале Евро-2020 сразятся Франция и Германия. Матч закончится со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.