Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса

Главное: Опубликовано фото Земли и Луны из далекого космоса. Сделали это китайцы.

Детали: Китайцы с помощью космического зонда Chang'e 5 сумели сделать во многом уникальное фото нашей планеты и Луны. Оно уже опубликовано.

Аппарат, который проводит научные испытания и занимается наблюдениями за Землей и Солнцем, вылетел к «точке Лагранжа 1»: она располагается на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

Оттуда и был сделан снимок.

Справка: Chang'e 5 – китайская автоматическая межпланетная станция, которая была запущена в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны. 23 ноября 2020 года зонд был успешно запущен. 1 декабря он успешно прилунился и начал сбор образцов с поверхности спутника Земли, а 16 декабря эти образцы были успешно доставлены на нашу планету.

В тему: Китайцы первыми в мире сумели посадить космический аппарат на обратной стороне Луны.