Знаменитая Арка Дарвина рухнула из-за эрозии

Главное: Арка Дарвина рухнула в Тихом океане. Причиной называют эрозию.

Детали: В Тихом океане рухнула знаменитая Арка Дарвина. Власти Эквадора сообщают, что причиной этому стала естественная эрозия.

Арка Дарвина – естественное скальное образование, которое находится в архипелаге Галапагосских островов. Оно располагается в километре от острова Дарвина.

Инцидент произошел накануне – 17 мая.

Принято считать, что ранее Арка Дарвина была частью одноименного острова.

Тут обитают галапагосские черепахи, которые, якобы, были в свое время отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании его теории эволюции.

Добавим, что в 1978 году в ЮНЕСКО объявили Галапагосские острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году они стали всемирным биосферным заповедником.

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