В Полтавской области в ДТП погибли журналисты известного телеканала

Главное: В Полтавской области произошло смертельное ДТП. Погибли два журналиста.

Детали: Днем четверга, 13 мая, возле села Гаевое Полтавской области произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что тут столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой Volvo.

Увы, в результате аварии водитель и пассажир Toyota погибли на месте.

Выяснилось, что они были жителями Полтавы и работали журналистами. По предварительным данным погибшие являлись сотрудниками съемочной группы телеканала НТН – это Владимир Непейпиво и Константин Худолий.

Сейчас правоохранители выясняют детали трагедии.

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