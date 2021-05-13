В Полтавской области в ДТП погибли журналисты известного телеканала

Главное: В Полтавской области произошло смертельное ДТП. Погибли два журналиста.
Детали: Днем четверга, 13 мая, возле села Гаевое Полтавской области произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.
Информируется, что тут столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой Volvo.
Увы, в результате аварии водитель и пассажир Toyota погибли на месте.
Выяснилось, что они были жителями Полтавы и работали журналистами. По предварительным данным погибшие являлись сотрудниками съемочной группы телеканала НТН – это Владимир Непейпиво и Константин Худолий.
Сейчас правоохранители выясняют детали трагедии.
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