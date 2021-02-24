В Киеве водитель маршрутки со скандалом отказался везти детей-льготников

Главное: Водитель маршрутки заявил, что каждый день у него так льготников много. И заявил мужчине, который сопровождал детей, что «не*рен было их столько рожать».

Детали: В Киеве водитель маршрутки № 239 со скандалом отказался везти детей-льготников из многодетной семьи. Об инциденте в соцсети рассказал очевидец.

По его словам, в маршрутку зашел дедушка с детьми 6 и 9 лет. Несмотря на то, что у детей были документы, дающие право на льготный проезд, водитель категорически потребовал на выбор или оплату или покинуть салон.

«23.02.21, примерно в 16.50 водитель вышеупомянутого маршрута отказался везти дедушку с 2 детьми, потому, что тот отказался платить за детей (6 и 9 лет) из многодетной семьи, с предоставлением всех нужных документов. К слову, дело не в том, что не мог заплатить, а в том, что если у нас в стране такие льготы есть, почему мы не можем ими пользоваться??? Водитель кричал на весь салон: „Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи!!!“. Когда пытались сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой», — говорится в посте.

По мнению автора поста, дети получили большое потрясение, также серьезно разволнован был и сам дедушка, который недавно перенес инсульт.

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