Стало известно, как украинцев спасают от жутких морозов

Главное: В Украину пришли морозы. Как спасают людей.

Детали: Сильнейшие морозы пришли в Украину. В МВД поведали, как будут спасать людей.

Отмечается, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям уже дала поручение развернуть пункты обогрева в регионах.

На утро воскресенья, 7 февраля, местные власти и спасатели открыли 4 778 пунктов обогрева.

Кроме этого известно, что ГСЧС развернула 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Сообщается, что лишь накануне в субботу за помощью в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в пункты спасателей пришли 77 людей.

Информируется: «По обращению органов местной власти ГСЧС может дополнительно развернуть пункты обогрева в определенных местах».

Список всех адресов, где можно обогреться.

В тему: ранее мы писали, что последствия непогоды прочувствовали на себе жители семи областей Украины.