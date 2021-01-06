Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина

Главное: Служба безопасности Украины изъяла партию героина весом более 1 тонны во Львове. К ее изготовлению оказалась причастна группа иностраных граждан.

Детали: По результатам длительной многоходовой спецоперации сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задокументировать противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки из числа граждан Турции. Как сообщает пресс-служба ведомства, они организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт в декабре прошлого года в контейнере среди продуктов питания.

Для разоблачения и документирования противоправной деятельности всех участников указанной наркогруппировки принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме контролируемой поставки.

По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев во Львове во время фасовки наркотиков в арендованных складских помещениях.

Как отмечается, в дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз под видом дипломатического груза.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это героин. Его стоимость по ценам черного рынка составляет более 2,3 млрд гривен.

Открыто уголовное производство по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

В тему: По данным экспертов по наркотрафику из Колумбии и Мексики, химия, которую наркокартели долго время использовали для производства наркотиков, закупалась в Ухане, который стал эпицентром эпидемии коронавируса в Китае и во всем мире.