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Фото-Новости > Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина

Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина

Александр Панько
06.01.21 12:47
413
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина

Главное: Служба безопасности Украины изъяла партию героина весом более 1 тонны во Львове. К ее изготовлению оказалась причастна группа иностраных граждан.

Детали: По результатам длительной многоходовой спецоперации сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задокументировать противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки из числа граждан Турции. Как сообщает пресс-служба ведомства, они организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт в декабре прошлого года в контейнере среди продуктов питания.

Для разоблачения и документирования противоправной деятельности всех участников указанной наркогруппировки принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме контролируемой поставки.

По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев во Львове во время фасовки наркотиков в арендованных складских помещениях.

Как отмечается, в дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз под видом дипломатического груза.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это героин. Его стоимость по ценам черного рынка составляет более 2,3 млрд гривен.

Открыто уголовное производство по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Тонна героина, обнаруженная сотрудниками СБУ во Львове

Тонна героина, обнаруженная сотрудниками СБУ во Львове

Тонна героина, обнаруженная сотрудниками СБУ во Львове

Тонна героина, обнаруженная сотрудниками СБУ во Львове

В тему: По данным экспертов по наркотрафику из Колумбии и Мексики, химия, которую наркокартели долго время использовали для производства наркотиков, закупалась в Ухане, который стал эпицентром эпидемии коронавируса в Китае и во всем мире.

Тэги: Львов, Одесса, СБУ, Турция, наркотики, порт, героин, криминал, новости Украины

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