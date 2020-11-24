Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»

Главное: Запорожские археологи обнаружили на дне Днепра уникальный лафет от казацкой пушки возрастом около 300 лет. Ученые утверждают, что на сегодняшний день подобные находки в пределах Украины не известны.

Детали: В Запорожье представили уникальную гидроархеологического находку, которую обнаружили на дне Днепра. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на археолога, сотрудника национального заповедника «Хортица» Валерия Нефедова, речь идет о лафете последней четверти XVII — начала XVIII вв.

«Сам лафет сделан из дуба и окован железом. Есть остатки красной краски. Он — общеевропейской конструкции, но где именно он сделан, пока мы не знаем», — рассказал ученый в ходе презентации находки, добавив, что она предназначалась для перемещения пушки большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепостей и других укреплений того времени.

«Это полевая пушка. Пушка имела чрезвычайную артиллерийскую ценность», — добавил Нефедов.

По его словам, длина лафета составляет около 4,4 м, ширина — около 2,3 м, вес — более 1,2 тонны, так что археологи поначалу подумали, что нашли древний корабль или другое плавсредство. Пушки такого размера могли стрелять на расстояние до 7 км.

«Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира», — подчеркнул историк, объяснив, что лафет так хорошо сохранился, потому что был погружен в ил.

Отметим, что находка находилась на глубине 9,8 м чуть ниже Хортицы.

Отметим, что дальность стрельбы пушки, которая устанавливалась на данный лафет сопоставима с показателями советских боевых машин реактивной артиллерии БМ-13, более известных как «Катюша» (8,5 км).

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