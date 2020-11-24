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Фото-Новости > Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»

Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»

Агата Кловская
24.11.20 20:03
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Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»

Главное: Запорожские археологи обнаружили на дне Днепра уникальный лафет от казацкой пушки возрастом около 300 лет. Ученые утверждают, что на сегодняшний день подобные находки в пределах Украины не известны.

Детали: В Запорожье представили уникальную гидроархеологического находку, которую обнаружили на дне Днепра. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на археолога, сотрудника национального заповедника «Хортица» Валерия Нефедова, речь идет о лафете последней четверти XVII — начала XVIII вв.

«Сам лафет сделан из дуба и окован железом. Есть остатки красной краски. Он — общеевропейской конструкции, но где именно он сделан, пока мы не знаем», — рассказал ученый в ходе презентации находки, добавив, что она предназначалась для перемещения пушки большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепостей и других укреплений того времени.

«Это полевая пушка. Пушка имела чрезвычайную артиллерийскую ценность», — добавил Нефедов.

По его словам, длина лафета составляет около 4,4 м, ширина — около 2,3 м, вес — более 1,2 тонны, так что археологи поначалу подумали, что нашли древний корабль или другое плавсредство. Пушки такого размера могли стрелять на расстояние до 7 км.

«Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира», — подчеркнул историк, объяснив, что лафет так хорошо сохранился, потому что был погружен в ил.

Отметим, что находка находилась на глубине 9,8 м чуть ниже Хортицы.

Лафет казацкой пушки, найденный на дне Днепра на Запорожье

Лафет казацкой пушки, найденный на дне Днепра на Запорожье

Лафет казацкой пушки, найденный на дне Днепра на Запорожье

Отметим, что дальность стрельбы пушки, которая устанавливалась на данный лафет сопоставима с показателями советских боевых машин реактивной артиллерии БМ-13, более известных как «Катюша» (8,5 км).

В тему: В сентябре 2019 года археологи обнаружили на острове Хортица древнее святилище, которое может быть ровесником пирамиды Хеопса.

Тэги: Запорожье, история, Днепр, археология, Хортица, новости Украины

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