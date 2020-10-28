В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек

Главное: В результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Харьковской области погибли два человека. Одновременно в Киеве на ул. Тростянецкой произошел взрыв на коллекторе в Дарницком районе. Пострадали четверо людей.

Детали: В Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв газа на территории газоперерабатывающей станции. Как сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области в Facebook, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило около 200 кв. Метров.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, открыто уголовное производство по делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах.

Между тем, 28 октября примерно в то же время произошла авария на коллекторе в Дарницком районе Киева. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пострадали четверо работников «Киевводоканала».

К месту вызова были направлены спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, они установили, что четыре коммунальщика были смыты большим напором холодной воды.

Всех пострадавших вытащили из коллектора и передали медикам. Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, остальным трем помощь оказывали на месте.

Как сообщают очевидцы, на месте аварии образовалась пробка, дорожное движение на этом участке затруднено.

Видео с места происшествия публикует сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Как сообщает пресс-служба Киевводоканала на своей странице в Facebook, предварительной причиной аварии стала утечка газа.

В тему: 6 июля 2020 года в Киеве на Виноградаре произошла авария на канализационном коллекторе. В результате этого образовался четырехметровый провал.