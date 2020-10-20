В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения. Автобус с пассажирами влетел в столб

Главное: Водитель маршрутки в Днепре потерял управление и врезался в столб. Как оказалось, ему во время движения стало плохо.

Детали: В Днепре водителю маршрутки стало плохо за рулем во время движения. В результате микроавтобус с пассажирами влетел в столб. Об этом сообщает «Информатор».

Как отмечается, ДТП произошло на Набережной Победы. Микроавтобус маршрута № 60 врезался в столб, в результате чего травмированы трое пассажиров — две женщины и ребенок. С места аварии их забрали бригады скорой помощи.

57-летний водитель рассказал, что ему вдруг стало плохо и он потерял контроль над автобусом, из-за чего его повело в сторону. Сам он от госпитализации отказался.

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