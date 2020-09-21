Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере

Главное: Появились снимки белого шторма на Юпитере. Его показал телескоп «Хаббл».

Детали: Телескоп «Хаббл» сумел сделать снимки белого шторма на Юпитере. Они уже опубликованы.

Отмечается, что он распространялся в северных широтах планеты.

Снимки были сделаны 25 августа 2020 года, когда Юпитер находился в 653 миллионах километров от Земли.

Ученые говорят, что белый шторм возник на планете 18 августа 2020 года и распространялся со скоростью 560 километров в час.

В сообщении сказано: «Штормы в этом регионе возникают регулярно, но этот имеет отличительную особенность: за шлейфом урагана тянутся маленькие темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Это может быть началом формирования нового устойчивого супер-вихря в северном полушарии, аналогичного Большому Красному Пятну».

В тему: 2 августа 2020 года мы рассказали, что ученые рассказали о жизни в космосе.