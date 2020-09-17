В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму

Главное: В Киеве задержан заместитель руководителя одного из отделов Минюста, который продавал бизнесмену должность в госорганах. Просил за свои услуги он 55 тысяч долларов.

Детали: В Киеве правоохранители задержали чиновника Министерства юстиции, который вместе с тремя сообщниками продавал руководителю коммерческой структуры должность в государственных органах за 55 тысяч долларов. Всех злоумышленников задержали во время получения части взятки. Об этом сообщает полиция Киева.

«Главный организатор — заместитель руководителя одного из отделов Министерства юстиции Украины. Он разработал план преступных действий, направленный на получение от одного из бизнесменов денежных средств на сумму около 55 тысяч долларов. За это вознаграждение чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры должность в государственных органах и в дальнейшем передать в управление около 6 000 гектаров земли», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника и трех его сообщников в момент получения первого транша на сумму 20 тысяч долларов. Всем четырем правонарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Во время обыска офисного помещения чиновника и помещения других трех задержанных были изъяты деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность группировки и личные документы на будущего „кандидата на должность“», — отметили в полиции.

Сейчас досудебное расследование завершено. Следователи направили в Шевченковский районный суд столицы обвинительный акт в отношении организатора и его сообщников для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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