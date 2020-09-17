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Фото-Новости > В NASA заявили, что на Солнце кое-что началось

В NASA заявили, что на Солнце кое-что началось

Александр Панько
17.09.20 01:16
1183
В NASA заявили, что на Солнце кое-что началось

Главное: Активность Солнца начала новый цикл. Об этом говорят эксперты.

Детали: В NASA и американском метеорологическом агентстве NOAA заявили, что на Солнце начался новый цикл активности. Эксперты поведали, что это значит.

По их словам, установлено, что декабрь 2019 года стал началом нового солнечного цикла, который продлится одиннадцать лет.

Специалисты говорят: «Активность Солнца проявляется в виде большого количества пятен, то есть зон с мощными магнитными полями, рентгеновских вспышек и выбросов плазмы в солнечной короне».

Отмечается следующее: «В начале каждого нового цикла пятна возникают ближе к полюсам Солнца, и со временем опускаются к экватору».

Ученые рассказывают: «В течение нескольких лет огромные меридиональные потоки плазмы переносят локальные магнитные поля от экватора к полюсам, создавая глобальное магнитное поле Солнца. На полюсах плазма опускается в недра Солнца, где движется обратно к экватору. Каждый такой оборот занимает около 11 лет. Это – физическая основа солнечного цикла».

Солнце

Исследователи выяснили: «С 2018 года солнечная активность начала падать, а в феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения был уже настолько низким, что его перестали улавливать наземные приборы. Расчеты показали, что минимум пришелся на декабрь 2019 года, и сейчас начался рост».

В отчете информируют: «За последние восемь месяцев активность Солнца постепенно росла. Максимальная солнечная активность ожидается в июле 2025 года, пиковый показатель достигнет 115 солнечных пятен».

В тему: 2 августа 2020 года мы писали, что ученые рассказали о жизни в космосе.

Тэги: ученые, Солнце, мир, NASA, космос

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