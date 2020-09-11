В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан

Главное: В Житомирской области упал дельтаплан. Пилот погиб на месте.

Детали: Утром пятницы, 11 сентября, в Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень произошла трагедия. Как сообщают местные спасатели, тут на землю с большой высоты рухнул дельтаплан.

В результате инцидента его пилот погиб на месте от полученных травм.

В ГСЧС поведали, что дельтаплан проводил обработку поля с подсолнечником.

Отмечается также: «Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб. На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются».

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