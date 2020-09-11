Жуткое ДТП на трассе Киев – Харьков: погибли пять человек, множество пострадавших

Главное: На трассе Киев – Харьков произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали пять человек.

Детали: Утром пятницы, 11 сентября, на трассе Киев – Харьков произошло жуткое ДТП. Как передает полиция, его жертвами стали пять человек, еще четырнадцать людей получили травмы.

Правоохранители поведали, что грузовик DAF FT95 ехал в сторону украинской столицы и совершил столкновение с другим «тягачом» Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на полосу встречного движения, где врезался автомобили Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Также копы публикуют фотографии с места аварии:

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что жуткое ДТП в Киевской области оборвало четыре жизни.