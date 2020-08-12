Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП

Главное: В Киевской области два подростка угнали чужой автомобиль и попали на нем в ДТП. Угонщиками оказались два брата 10 и 13 лет.

Детали: В Кагарлыкском районе Киевской области два несовершеннолетних брата (10 и 13 лет) угнали машину, которую хозяин на несколько минут оставил возле своего дома открытой. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, малолетние угонщики проехали несколько сотен метров и врезались в дерево. Как оказалось, владелец авто не запер машину и оставил в замке зажигания ключ, чем и воспользовались братья.

«Один из них сел за руль, но не справился с управлением и врезался в дерево. К счастью, никто из детей не пострадал. Испугавшись, они спрятались в кустах недалеко от места ДТП, где их и нашли полицейские», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством.

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