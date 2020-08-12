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В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник

Агата Кловская
12.08.20 14:50
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В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник

Главное: В киевском ресторане чиновник одной из хлебных баз Госрезерва задержан на взятке в 8 миллионов гривен. В этой структуре не так давно мыши съели 2700 вагонов зерна.

Детали: Чиновник одной из хлебных баз Госрезерва, где недавно выяснилось, что мыши съели 2700 вагонов зерна, пытался наладить схему незаконной реализации зерновых запасов страны аффилированным коммерческим структурам. Для этого он с сообщниками подделали документы о якобы отгрузке пшеницы для хранения на складах хлебной базы, но был разоблачен правоохранителями, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, злоумышленник с хлебной базы Госрезерва создал условия для хищения более тысячи тонн государственных запасов зерна. К сделке он привлек представителей криминальных кругов России.

Правоохранители задержали чиновника при получении взятки в миллион гривен за незаконную реализацию 1300 тонн пшеницы на общую сумму 8 миллионов гривен.

По данным «Страны», задержание было произведено вчера, 11 августа, в киевском ресторане Beef на улице Шота Руставели.

Получившего деньги чиновника Госрезерва и его сообщников правоохранители уложили лицом вниз прямо в зале ресторана и принялись документировать получение взятки. Для удобства и наглядности, пачки денег и отдельные крупные купюры раскладывали на столах.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении. Задержанному чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

задержание чиновника Госрезерва

задержание чиновника Госрезерва на взятке

задержание чиновника Госрезерва на взятке

задержание чиновника Госрезерва на взятке

В тему: В начале июня нынешнего года в МВД заявили о масштабной недостаче зерна в Госрезерве на сумму более 800 млн грн. Ее выявил аудит, назначенный после заявлений экс-руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, который после своего увольнения сообщил, что большая часть имущества Госрезерва существует лишь на бумаге.

Тэги: взятка, Киев, общество, зерно, политика, чиновник, госрезерв

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