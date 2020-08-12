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В киевском метро появился крайне необычный поезд

Агата Кловская
12.08.20 13:43
528
В киевском метро появился крайне необычный поезд

Главное: На «синей ветке» киевского метро появился поезд, в котором киевлянам рассказывают о правила противодействия мошенникам при использовании банковских карт.

Детали: В Киевском метрополитене появился арт-поезд #ШахрайГудбай с плакатами, посвященными правилам безопасности платежей. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, таким образом метро присоединяется к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины.

На плакатах в поездах, курсирующих по Оболонско-Теремковской линии, более известной как «синяя ветка», пассажирам советуют никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции, не отправлять средства незнакомцам и т. д.

Кроме того, специалисты советуют не оставлять в метро платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах, а также не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций.

Плакат в рамках акции #ШахрайГудбай в метрополитене Киева

Плакат в рамках акции #ШахрайГудбай в метрополитене Киева

Отметим, что, по информации НБУ, в прошлом году произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них — в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом представителей госорганов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

В тему: В июле прошлого года Киевский метрополитен начал отказываться от продажи бесконтактных «зеленых карт» оплаты проезд и переходить на оплату при помощи электронного билета.

Перед этим на ряде станций перестали продавать жетоны. Подразумевалось, что до конца 2019 года пассажиры будут пользоваться для проезда лишь карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева или чипированной банковской картой.

Тэги: Киев, Национальный банк Украины, общество, банк, акция, поезд, мошенничество, Киевский метрополитен, вагон, плакат, банковская карточка, новости Украины

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