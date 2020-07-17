Немецкая спортсменка снялась топлес

Главное: Немецкая спортсменка и фитнес модель Валерия Аммирато снялась топлес. Свои фото она выложила на страничке в Instagram.

Детали: Знаменитая немецкая фитнес модель Валерия Аммирато порадовала 200 тысяч своих подписчиков. Она снялась топлес и выложила фото на страничке в Instagram.

Справка: Валерия Аммирато родилась в Кёльне (Германия) в 1986 году. В семье итальянского происхождения. Несколько лет Валерия жила в итальянском городе Бриндизи, затем вернулась в Германию.

Долгое время девушка занималась боксом и плаваньем. В 2011 году она начала заниматься фитнесом. В 2012 году она выиграла любительскую Олимпию в Праге и чемпионат мира 2013 в фитнес-бикини.



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