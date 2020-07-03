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ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности

ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности

Главное: Стали известны подробности ДТП автобуса с украинцами в Польше. Число пострадавших выросло до 36 человек.

Детали: Появились подробности ДТП с автобусом, который перевозил украинских заробитчан в Польше. Число пострадавших в аварии выросло до 36 человек.

Напомним, что автобус столкнулся с двумя грузовыми машинами в районе польского города Богуславице (Силезское воеводство).

Известно, что в ДТП кроме украинцев пострадали оба водителя, которые управляли грузовиками.

На месте ЧП работали три десятка машин «скорой помощи», были задействованы четыре медицинских вертолета и один военный Mi-8.

Всего с места аварии госпитализировали 23 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, но их жизням ничего не угрожает.

Фото POLSKIEGO RADIA

Место ДТП

Полиция также сообщает, что многие украинцы «покинули автобус в основном собственными силами».

Место ДТП

В тему 2 июля 2020 года сообщалось, что в Польше произошло огненное ДТП с участием грузовиков и автобуса, перевозившего украинских заробитчан.

Как мы писали, в автобус с украинцами врезалась автоцистерна, у которой лопнула шина. Протаранив автобус, цистерна врезалась в грузовик, перевозившим горючие вещества. После этого оба грузовика загорелись.

Тэги: ДТП, общество, транспорт, Польша, заробитчане

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