В небе над Польшей засекли НЛО

Главное: В Польше велосипедисту удалось заснять неопознанный летающий объект, который кружил над лесом возле деревни Ястрово. По словам экспертов, полученные снимки стали «лучшими кадрами НЛО за 40 лет».

Детали: Велосипедист, ехавший по дороге вдоль леса возле польской деревни Ястрово, сделал снимки неопознанного летающего объекта (НЛО), который двигался на высоте 40-45 метров.

Как передает «НТВ», мужчине удалось сделать пять отчетливых фотографий «летающей тарелки», которые он затем передал известному польскому уфологу Роберту Бернатовичу.

В свою очередь, эксперт решил, что кадры подлинные, и отправил их своим британским коллегам.

По словам главы Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппа Мэнтли, полученные кадры являются «лучшими снимками НЛО из тех, которые я видел за 40 лет». Фотографии были опубликованы британскими СМИ и моментально распространились в соцсетях.

В тему: 18 июня 2020 года сообщалось, что небе над Японией засекли НЛО.

А 26 февраля 2019 года мы писали, что жителей Мичигана озадачил НЛО очень необычной формы.