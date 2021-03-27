Кинокритика: лучшие фильмы и не только

Я никогда не скрывал, что кино для меня по отношению к литературе – искусство вторичное. В последние годы фильмы и сериалы «для развлечения» я практически не смотрю. Часто – из-за нежелания тратить время, которое можно уделить книге.

Однако при этом хорошие, интересные или просто характерные (а оттого важные, хоть и посредственные) картины встречаются. О них за несколько лет я написал ряд рецензий, которые решил собрать для читателей в один сборник.

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«Зима в военное время» (Мартин Колховен, 2008):

Режиссёр делает акцент именно на мирном населении, с чьего молчаливого согласия и действовало правительство Национал-социалистического движения (его членами были более ста тысяч человек). Он показывает их «голландскими коровами», которые мирно жуют свою жвачку в мирной оккупации.

«Распутин» (Жозе Дайан, 2011):

На выходе получилось неудобоваримое и скучное кино, которое вряд ли стоило бы рекомендовать к просмотру. Если только не всмотреться в суть того, что осознанно или случайно поведали зрителю создатели фильма.

«Заражение» (Стивен Содерберг, 2011):

В кино, как и в жизни, больные люди тоже ведут себя как хомячки и продолжают ходить на работу. Потому что при капитализме человек должен ходить на работу даже при смерти. Главное при капитализме — не здоровье человека, а его возможность заработать для хозяина прибавочную стоимость.

«Наши матери, наши отцы» (Филипп Кадельбах, 2013):

Это антигеройское кино, показывающее Войну как абсолютное зло, порождённое человеком, перемалывающее, ломающее и меняющее всех – и на фронте, и в тылу. Кино, ещё раз напоминающее, – лишь бы не было войны.

«Пятая власть» (Билл Кондон, 2013):

Главный посыл фильма гласит: «Пятая власть – это ты. Ищи правду». Всё это напоминает разговоры о «гласности», под которые разваливали СССР.

«Ярость» (Дэвид Эйер, 2014):

Для героев война – это «самая лучшая работа в мире, за которую платят доллар в день». Это хэппенинг и фан. Это круто.

«Чёрный коп» (Кори Боулз, 2017):

Качественная, но весьма специфическая социальная драма. И нет ничего удивительного в том, что простому белому американцу или канадцу она не понравилась.

«мама!» (Даррен Аронофски, 2017):

На этот раз режиссёр пошёл радикально иным путём, показав нам своё кинопрочтение Святого Писания через причудливую философскую историю с элементами хоррора.

«Дорогой диктатор» (Джо Сиракьюз, Лиза Аддарио, 2017):

Революция в этом кино подаётся как некий нереализованный детский комплекс, набор эстетических категорий, просто дурь, прихоть одного человека. Самого диктатора весь фильм постоянно сравнивают с подружкой-школьницей, показывая, что между его стилем политики и малолетним бунтарством – весьма тонкая грань.

«Экстаз» (Гаспар Ноэ, 2018):

Самый адекватный и, скажем так, усреднённый фильм режиссёра, который может посмотреть и понять даже человек, далёкий от артхауса и прочего современного авангарда.

«Паразиты» (Пон Чжун Хо, 2019):

То, что бедняки в фильме – умнее, умелее и зачастую честнее богачей, режиссёр демонстрирует неоднократно. А все гадости, которые они творят, выглядят скорее как бунт против тотальной несправедливости, попыткой ответить на вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»

«Земля кочевников» (Хлоя Чжао, 2020):

Это кино уверяет нас, что нет ничего важного – ни Бога, ни страны, ни семьи. Его герои даже не пытаются размышлять о таких категориях. Нам показывают деградантов – людей, почти прекратившихся в скотов.