«Динамо» – «Олимпик»: на душе стало чуть спокойнее

Думаю, зима 2021 года подтвердила мысль о том, что результаты матчей на сборах не говорят абсолютно ни о чем. Собственно, это то о чем регулярно писалось в колонках на fraza.com.

Судите сами: результаты контрольных поединков не впечатляли, и сильно команда сыграла только с БАТЭ, особенно в первом тайме. Но в первом официальном матче года «Динамо» показало более чем достойную игру.

На сборах - ни в ОАЭ, ни в Турции – нападающие «Динамо» не забили ни одного гола. Первый официальный матч, и Артём Беседин становится автором дубля. И в данном случае неважно, что оба мяча вышли невероятно схожими и были забиты по одному сценарию: удар Цыганкова со штрафного и добивание Беседина. Добивание – хлеб форварда, и умение прочувствовать отскок мяча от каркаса и от рук вратаря невероятно важно. В конце концов, гол есть гол.

Матчи на сборах заставили понервничать. Да, мы регулярно отмечали, что играет команда на фоне усталости, что даже в дни игр по утрам футболисты тренировались. Мы писали о нагрузках, о том что «Динамо» не могло включить высокие скорости. И, конечно, это тоже тревожило. Очень тревожило. А вдруг это не отговорки, а состояние команды, вдруг ребята не наберут форму к старту сезона? Пока не пощупаешь, пока не проверишь, не убедишься - волнения естественны.

И вот первый официальный матч 2021 года. И знаете, мне понравилось. Если честно, может быть, на фоне этих тревог ждал худшего. Но есть несколько вещей, которые мне реально понравились.

Понравилось, что забил Беседин. Причем дважды.

Понравился гол-красавец Буяльского.

Понравился в целом уровень игры.

Даже то, что тренеры перед игрой принялись убирать снег, тоже понравилось.

Понравились действия отдельных игроков, отдельные отрезки матча.

Но больше всего мне понравилось то, как команда отреагировала на пропущенный гол. Спокойно, без паники и нервов, с достоинством парни просто продолжили играть в свой футбол, как наверняка и было запланировано.

Но стоп! Давайте на этом закончим с похвалой. Ведь в соперниках был всего лишь «Олимпик», а впереди «Брюгге» - куда более серьезное испытание, безоговорочный лидер чемпионата Бельгии, и с ним наверняка будет гораздо тяжелее. Так что дни волнений продолжаются.

Тем более, улучшение погоды не планируется. А значит снова мороз, снова белоснежное, жесткое поле. И об этом тоже хочется поговорить.

А так ли нужно было возобновлять чемпионат столь рано? Заранее было известно, что в середине февраля погода будет, мягко говоря, нефутбольной, что будет минус и много снега и в кои-то веки гидрометцентр не ошибся. Я не думаю, что от одного такого официального матча было бы больше пользы, чем от еще одного-двух контрольных игр на сборе в Турции в хорошую погоду. Повышается риск получения травм, повышается риск испортить футбольные поля... Особенно это касается динамовского стадиона, которому принимать матч 13 февраля, потом 14, 19 и 21!!! Четыре игры за восемь дней в такую погоду! Перенесите рестарт чемпионата на недельку, и многих проблем, например, коллапса в Ковалёвке, удалось бы избежать.

Говорите, что чемпионат Европы подпирает? Но разве там одна Украина играть будет, или остальных участников он подпирает не так сильно? В этот уик-энд в Англии игрались матчи 24 тура, в Испании – 23-го, в Италии – 22-го. То есть в этих чемпионатах до финиша остается играть 14-16 матчей. У нас – только 12...

Если честно, я очень опасаюсь, что такое немотивированно и не по погоде раннее возобновление сезона, еще нам аукнется.