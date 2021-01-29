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Колонка > Турецкий сбор «Динамо»: пять матчей за десять дней

Турецкий сбор «Динамо»: пять матчей за десять дней

Андрей Шахов
29.01.21 09:00
799
Турецкий сбор «Динамо»: пять матчей за десять дней

Пятница, 29 января. Дата начала второго сбора киевского «Динамо». На этот раз турецкого. Этот сбор также продлится полторы недели, но с точки зрения количества контрольных матчей (не будем вникать в тренировочный процесс) будет куда более интенсивный. То, что «Динамо» недобрало в ОАЭ, где вместо желанных четырех матчей пришлось довольствоваться тремя, так как у местной команды перед игрой с «Динамо» началась эпидемия коронавируса, киевляне с лихвой компенсируют в Турции.

Со времен работы Луческу в «Шахтере» мы прекрасно знаем, что этот тренер любит проводить на сборах матчи. Много матчей. Наверное, пять поединков за десять дней – это очень много, и хочется верить, что такое количество игр помогут футболистам сразу втянуться в сезон, ведь сейчас не до раскачки.

С одной стороны, на носу матчи с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы (а чемпион Бельгии сейчас штампует победы одну за другой и уверенно лидирует в первенстве), с другой – слишком маленький отрыв от «Шахтера» в чемпионате, чтобы давать себе слабину. По большому счету, у «Динамо» сейчас нет права на ошибку. Поэтому уже к матчу с занимающим седьмое место «Олимпиком», который начнется в 17.00 в субботу 13 февраля, нужно подойти во всеоружии.

Вот расписание матчей на турецком сборе (время киевское). Все поединки будут показаны в прямом эфире на клубном канале в ютьюбе и на телеканалах «Спорт 1» и «Спорт 2 Baltic». Ну и, конечно, fraza.com тоже не оставит без внимания контрольные игры «Динамо».

Обратите внимание, что за исключением софийского «ЦСКА 1948» киевляне будут играть с чемпионами или вице-чемпионами, то бишь с флагманами клубного футбола своих стран. Да и «ЦСКА 1948» проводит очень успешный сезон, занимая в болгарском чемпионате, который возобновится параллельно с нашим,  шестое место.

30.01, 16:00 – «Лудогорец» (Разград, Болгария)

1.02, 16:00 – «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

4.02, 16:00 – «ЦСКА 1948» (София, Болгария)

7.02, 16:00 - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

8.02, 10:00 - БАТЭ (Борисов, Беларусь)

В составе первой команды не обошлось без приятных сюрпризов. Восстановился Назарий Русин, который едет на сбор, плюс с первой командой будут работать полузащитники Назарий и Викентий Волошины, которые считались да и считаются, наверное, одними из главных талантов в своем возрасте. Может быть, им не удастся закрепиться в первой команде прямо сейчас, но уверен, что работа с основой поможет парням прогрессировать.

Также напомню, что в Турцию на сбор едет не только первая команда, но и молодежка Юрия Мороза, а также юноши U-19 под руководством Игоря Костюка, которым в начале марта (2-3 числа) играть дома с самой «Барселоной» в юношеской Лиге чемпионов. Работать команды будут по соседству, так что, не исключаю, что какой-то обмен игроками возможен прямо по ходу  сборов.

На сбор летят такие футболисты:

вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

защитники: Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Тымчик, Артем Шабанов, Сидклей, Александр Сирота;

полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Миккель Дуэлунн, Викентий Волошин, Назарий Волошин;

нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга, Владислав Ванат.

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, Турция, спорт, сбор, ФК Динамо Киев

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